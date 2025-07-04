ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden "hayal kırıklığı" ile ayrıldığını söyledi.

Washington’a dönerken gazetecilere konuşan Trump, “Bugünkü görüşmeden hayal kırıklığıyla ayrıldım. Putin'in savaşı bitirmek istediğini sanmıyorum" diye konuştu.

Bu esnada Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dev bir hava saldırısı başlattı. Onlarca füze ve İHA şehri hedef aldı.

İsabet eden füzelerin çıkardığı yangınlar geceyi aydınlattı. Şehrin ufuk çizgisi şafakla değil, ateşle aydınlandı.

Bu esnada gazetecilere konuşan ABD Başkanı, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin büyük ölçüde tıkandığını söyledi.

Putin’in ciddi biçimde müzakere etmeye hazır olmadığına inandığını belirten Trump, “Onunla hiçbir ilerleme kaydedemedim” diye konuştu.

TRUMP'IN HATTA BEKLERKEN, KİEV YANDI

Trump, Perşembe günü Putin’le görüştükten sonra Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile konuşmayı planladığını söyledi.

Trump, Moskova’nın savaşı durdurmaya niyetli olmadığını düşündüğünü yineledi. Putin’in danışmanı Yuri Uşakov’un aktardığına göre iki lider yaklaşık bir saat süren görüşmede, ABD’nin bazı silah sevkiyatlarını durdurması konusunu ele almadı.

Bu esnada Ukrayna'nın Doğu bölgelerinde ise Rus topçu saldırılarında beş kişi hayatını kaybetti.

Zelenski, Danimarka’da yaptığı açıklamada Trump’la en kısa sürede görüşmeyi umduğunu söyledi.

Zelenski'nin bu açıklamasından bir gün önce ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava savunması için kritik olan füzelerin sevkiyatını durdurma kararı aldı

Verdiği demeçte ABD’nin "tüm silah sevkiyatını tamamen durdurmadığını" belirten Trump ise bu durumu önceki Başkan Joe Biden’a bağladı.

Şimdiki Başkan, “Çok fazla silah verdik. Biden tüm ülkeyi boşalttı. Kendimizi savunacak kadar silahımız kalmalı” dedi.

VERDİĞİ SÖZLER BALON OLUP UÇTU

ABD Başkanı'nın barış konusunda verdiği hiçbir sözü tutmaması, seçmen tabanını da sonunda çileden çıkardı.

Gazze'de ateşkes sözü verirken tecrite kapıyı açan ve Ukrayna'da barışı "24 saatte getirebileceğini" söylerken aylar sonra kritik hava savunma sistemleri için gerekli yardımları kesen Trump, her sorunun sebebi olarak ya selefini sorumlu tutuyor ya da 44. ABD Başkanı Barrack Obama'yı.

ABD'de dolar son 50 yılın en düşük seviyesini görürken ABD kamuoyu da sonunda tepkisini ortaya koydu.

Son anketlerde Trump'ın onay oranları yüzde 48 seviyesine düştü. ABD'li vatandaşın çoğunluğu, Trump'ın dış siyasetinden bıktığı kadar iç siyasetinden de rahatsız.

Ülkede büyük protestolara yol açan göçmenlere karşı yapılan ağır baskınlar, ülkeyi ikiye böldü. Ülkedeki muhafazakar kesim göçmenlere yapılan sert baskınları desteklerken sol ve merkez kesim bu baskınları ya aşırı buluyor, ya da tümüyle reddediyor.

Bu iki grubun hemfikir olduğu konu ise bu baskınların ve göçmenlere yapılan muamelenin insanlık dışı olması.

Bu esnada ABD Başkanı Donald Trump, hala Nobel Barış Ödülü için aday gösterilmeyi beklediğini ifade etti. Trump, "şu zamana kadar 10 kere kazanmış olmalıydım" dedi.