Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, gerçek adı Robert Kuzovkov olan 44 yaşındaki sanatçı, Polonya'nın Belarus sınırına yakın Biała Podlaska kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETTİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan sanatçıya yaklaşarak yakın mesafeden ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Kuzovkov kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Polonya polisi geniş çaplı bir soruşturma ve arama çalışması başlattı.

POLONYA'YA SIĞINMIŞTI

Skrepetsky, Rusya'da siyasi baskılarla karşılaşabileceği endişesi nedeniyle 2021 yılında Polonya'ya sığınmıştı. Sürgünde bulunduğu dönemde Rus muhalefetinin çeşitli etkinliklerine katılan sanatçı, zaman zaman muhalefet çevrelerine yönelik eleştirileriyle de dikkat çekmişti.