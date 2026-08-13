Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın doğusundaki Sahalin bölgesinde yer alan Yujno-Sahalinsk şehrini ziyaret ederek Pasifik Filosunun askeri tatbikatını yerinde takip etti.

Deniz Kuvvetleri üniformasıyla "Varyag" kruvazöründe filo komutanlarıyla bir araya gelen ve Pasifik Filosu Komutanı Viktor Liina’dan bilgi alan Putin, bölgedeki jeopolitik gelişmelere dair kritik açıklamalarda bulundu.

Asya-Pasifik bölgesinde çatışma potansiyelinin giderek tırmandığını belirten Putin, NATO’nun bölgeye sızdığını ve kurulan yeni askeri-siyasi bloklar ile konuşlandırılan silah sistemlerinin Rusya için doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Arktik bölgesinde ve Kuzey Deniz Yolu üzerinde gerginliğin kışkırtıldığına dikkat çeken Rus lider; uluslararası deniz hukuku çerçevesinde Çin, Hindistan ve diğer dost ülkelerle işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

JAPONYA'YA DA DEĞİNDİ

Konuşmasında Japonya ile yaşanan gerilime de değinen Putin, Tokyo yönetiminin Ukrayna süreci gerekçesiyle temelsiz yaptırımlar uyguladığını ve askeri doktrininde ilk kez Rusya’yı tehdit olarak gösterdiğini ifade etti.

Rusya’nın Japonya’ya yönelik bir tehdit oluşturmadığını aksine Kuril Adaları üzerinden Japonya’nın Rusya’ya karşı toprak iddiasında bulunduğunu belirten Putin, İkinci Dünya Savaşı sonuçlarına dayanan bu meselede geçmişte diyalog zeminine dönülse de Tokyo'nun tutum değiştirdiğini, bu nedenle Pasifik Filosunu güçlendirmeye ve yenilemeye devam edeceklerini altını çizdi.