Rusya, Finlandiya sınırına yakın bölgelerdeki askeri varlığını artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ASKERİ HAREKETLİLİĞİ ORTAYA KOYDU

Finlandiya kamu yayıncısı Yle'nin aktardığı bilgilere göre, Rusya'nın Finlandiya sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Kamenka askeri garnizonunda kapsamlı bir yenileme çalışması yürütülüyor.

Uydu görüntülerine yansıyan gelişmeler, eski askeri yapıların bir bölümünün son aylarda yıkıldığını ve yerlerine yeni tesislerin inşa edilmeye başlandığını ortaya koydu.

ÇALIŞMALAR KARELYA'YA YAYILIYOR

Rusya'nın askeri altyapı yatırımları yalnızca Kamenka ile sınırlı değil, yakınlardaki başka bir garnizonda da inşaat faaliyetleri devam ediyor. Askeri tesislerin genişletilmesine yönelik çalışmaların Karelya bölgesindeki farklı noktalara da yayıldığı bildiriliyor.

Bölgedeki askeri yapılanmanın güçlendirilmesi ve 11 bin askere kadar personelin konuşlandırılmasına yönelik hazırlıklar, Rusya'nın Finlandiya sınırındaki askeri kapasitesini artırma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.