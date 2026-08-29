Batılı hükümetlerin ve istihbarat birimlerinin Rusya’dan gelebilecek olası bir NATO tehdidine yönelik uyarıları sürerken, İngiliz The Telegraph gazetesi Moskova’nın ittifakı hedef alma ihtimali bulunan altı farklı senaryoyu mercek altına aldı.

Analizde, Vladimir Putin’in doğrudan kapsamlı bir askeri çatışma yerine kazara tırmanışlara yol açabilecek hibrit operasyonlara odaklanabileceği vurgulanıyor. Batı’da en çok tartışılan "Kırım senaryosu", Estonya’nın Narva veya Letonya’nın Daugavpils gibi etnik Rus nüfusun yoğun olduğu kentlerinde sivil kılığındaki ajanlar aracılığıyla yapay krizler çıkarmayı hedefliyor.

Rusya’nın barış gücü maskesiyle sınır ihlali yapması halinde NATO’nun bir kararsızlık ikilemine sürüklenmesi amaçlansa da Baltık ülkelerinin Kırım tecrübesi nedeniyle bu tür "küçük yeşil adamlar" unsuruna anında askeri karşılık verme kararlılığında olduğu belirtiliyor.

BALTIK ÜLKELERİNİ NATO'DAN BÖYLE KOPARACAK

Bir diğer seçenek olan doğrudan ve geleneksel askeri işgal ise en düşük ihtimal ancak en yıkıcı senaryo olarak değerlendiriliyor.

Kaliningrad ve Belarus üzerinden eş zamanlı bir harekatla Polonya ile Litvanya arasındaki Suwalki Geçidi’nin kapatılması, İsveç’in Gotland adasına çıkarma yapılarak Baltık ülkelerinin NATO’dan izole edilmesi bu planın temelini oluşturuyor.

Ancak uzmanlar, sınırın ihlal edildiği an NATO uçakları ve füzelerinin Rus ikmal hatlarını vuracağını belirterek bu ihtimalin sınırlandırıldığını aktarıyor. Sınır ihlalleri kapsamında daha küçük ölçekli adımlar da listede yer alıyor.

Polonya veya Romanya sınırında "arızalanan" bir Rus helikopterinin kurtarılması bahanesiyle bölgeye askeri ekip gönderilmesi veya Ukrayna savaşından sapan füzelerin komşu ülkelere düşmesi gibi "kazara" tırmanış riskleri dikkat çekiyor.

SİBER SALDIRI DA NATO'NUN MASASINDA

Askeri müdahalelerin ötesinde Kremlin’in hibrit ve örtülü operasyon seçenekleri de giderek ağırlık kazanıyor. Ukrayna’dan ele geçirilen İHA’larla düşman hattı gerisinde sahte bayrak (false flag) provokasyonları düzenleyerek Ukrayna karşıtı hisleri körüklemek veya Avrupa geneline yayılan tren raydan çıkarma ve fabrika kundaklama gibi doğrudan can kayıplarına yol açacak sabotajlar bu adımlar arasında sayılıyor.

Son olarak, tespit edilmesi son derece güç olan ancak borsaları çökertebilecek veya havalimanlarını kilitleyebilecek geniş çaplı siber saldırılar da Putin’in masasında duruyor. Uzmanlar, NATO’nun yanıt verme süresini hızlandırarak kararlılık sergilemesinin Rusya’nın bu tür yıkıcı hamlelerini caydırmada anahtar rol oynayacağını ifade ediyor.