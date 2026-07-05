

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ordu komuta merkezlerinden birinde kameraların karşısına geçti.

Rus televizyonunda yayımlanan yaklaşık bir saatlik toplantıda konuşma yapan Putin, Ukrayna savaşına yönelik hem Batı'ya hem de Rus kamuoyuna mesajlar verdi.

"HEDEFLERİMİZE ÖYLE YA DA BÖYLE ULAŞACAĞIZ"

Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarda geri adım atmayacaklarını ileri süren Putin, "Rusya, özel askeri harekâttaki hedeflerine öyle ya da böyle ulaşacaktır." dedi.

Putin aynı zamanda, Ukrayna'ya askeri destek sağlayan ülkelerin listesinin çıkarılması talimatını verdiğini açıkladı. Gözlemciler, bu ifadeyle başta İngiltere, Polonya, Fransa, Almanya ve Baltık ülkelerinin hedef alındığını değerlendiriyor.

"DONETSK'TE ZAFERE AZ KALDI"

Rus lider, cephede inisiyatifin kendi ordularının tarafında olduğunu savunarak, Lugansk'ın tamamen kontrol altına alındığını öne sürdü.

Putin, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka'nın da ele geçirildiğini öne sürerek, Slavyansk ve Kramatorsk'un alınmasının ardından Donbas'taki hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

UKRAYNA'DAN İDDİALARI REDDETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Putin'in açıklamalarını kabul etmeyerek reddetti. Kiev yönetimi, Konstantinovka'nın Rus güçlerinin kontrolünde olmadığını söyleyerek, "Putin hayallerini gerçekmiş gibi göstermeyi alışkanlık haline getirdi."dedi.

Diğer yandan Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının gece saatlerinde St. Petersburg Limanı'ndaki yakıt tesislerini hedef aldığı aktarıldı.

RUSYA'DAN GEÇİCİ ATEŞKES TEKLİFİ GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Konstantinovka'da Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi için 6 Temmuz'da geçici ateşkes uygulanmasını teklif ettiklerini açıkladı. Moskova yönetimi, Ukrayna'nın bu teklife yönelik kararını 5 Temmuz'a kadar bildirmesini istedi.

TRUMP'A BAĞIMSIZLIK GÜNÜ MESAJI

Putin, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla Başkan Donald Trump'a da kutlama mesajı iletti. Mesajında iki ülkenin geçmişteki ilişkilerine değinen Putin, gelecekte de birlikte önemli işlere imza atmayı umut ettiğini dile getirdi.