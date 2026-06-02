Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin istihbarat ve Kremlin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 73 yaşındaki Rus liderin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçtiğimiz yıl yaptığı ikili görüşmede de çıtlattığı "uzun yaşam" vizyonu, kâğıt üzerinde kalmayarak resmi bir devlet stratejisine dönüştü.

Kremlin'in bizzat fonladığı ve "Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri" adı verilen bu gizemli girişime, yaklaşık 26 milyar dolarlık (yaklaşık 850 milyar TL) astronomik bir bütçe tahsis edildiği belirtiliyor.

Proje kapsamında Rus bilim insanları, insan ömrünü uzatabilmek için iki temel teknoloji üzerinde yoğun bir mesai harcıyor.

Bunlardan ilki, hücresel düzeyde yaşlanmayı yavaşlatacak ve genetik kodları yeniden programlayacak ileri gen terapileri olarak öne çıkıyor. Projenin asıl çığır açıcı ve en kritik ayağını ise laboratuvar ortamında yürütülen biyobaskı çalışmaları oluşturuyor.

Bilim insanları, üç boyutlu (3D) yazıcı teknolojisini kullanarak yaşlanan, hastalanan veya işlevini yitiren insan organlarının kusursuz kopyalarını üretmeyi hedefliyor. Bu sayede, gelecekte yıpranan organların yenileriyle değiştirilerek insan ömrünün teorik olarak ucu açık bir şekilde uzatılması planlanıyor.

PUTİN'İN KIZI PROJENİN BAŞINDA

Milyar dolarlık bu stratejik projenin yönetim kadrosu da en az içeriği kadar dikkat çekiyor. Girişimin direksiyonunda, Putin’in tıp dünyasında tanınan endokrinolog kızı Maria Vorontsova ile yakın dostu ve Kurçatov Enstitüsü Başkanı olan ünlü fizikçi Mihayil Kovalçuk bulunuyor.

Projenin baş mimarı olarak nitelendirilen Kovalçuk, Rus medyasına yaptığı açıklamalarda "ölümsüzlük" kavramını mutlak bir bilimsel gerçeklik olarak konuşmanın şu an için zor olduğunu kabul etse de, insan vücudunun kendini onarma ve yenileme kapasitesini katlama hedeflerinin son derece gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunun altını çiziyor.