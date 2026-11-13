Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaşlanmanın biyolojik mekanizmalarını çözerek insan ömrünü uzatmanın yollarını bulmak amacıyla binlerce yaşlı maymunun incelendiği kapsamlı bir projeyi başlattı.
Rusya'nın en büyük devlet araştırma merkezlerinden biri olan Moskova merkezli Kurçatov Enstitüsünde yürütülen çalışmalara, Putin'in uzun süredir müttefiki olan enstitü başkanı Mihail Kovalçuk liderlik ediyor.
Araştırma kapsamında, aralarında 20 ila 30 yaş aralığındaki yaşlı hayvanların oluşturduğu özel bir grubun da bulunduğu 7 binden fazla maymun inceleniyor.
Bilim insanları, yaşlanma sürecini izlemek ve vücutta yaş ilerledikçe meydana gelen değişimleri belirlemek amacıyla hayvanlar üzerinde kapsamlı biyokimyasal, yapısal, damarsal ve nörolojik testler gerçekleştiriyor.
UZUN ÖMRÜN SIRRI, BU MAYMUNLARDA
Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Mihail Kovalçuk, Moskova'da düzenlenen Kurçatov Genomik Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda yaşlanmanın tüm evrelerini incelemek amacıyla yaşlı maymunları taramadan geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Kovalçuk, özellikle genetik ve ileri düzey bilimsel araştırmalar konusunda Putin'in yakın arkadaşı ve gayriresmi bilim danışmanı olarak tanınırken, kardeşi milyarder bankacı Yuri Kovalçuk da Rus liderin en güçlü ve eski çalışma arkadaşları arasında yer alıyor.
150 YAŞINA KADAR YAŞAMA PLANI
Geçen ay 74 yaşına giren ve yıllardır sağlık durumuna ilişkin söylentilerle gündeme gelen Putin'in, insan ömrünü önemli ölçüde uzatma fikrine uzun süredir ilgi duyduğu biliniyor.
Rus lider, 2025 yılında Pekin'de düzenlenen bir zirvede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşme sırasında açık kalan mikrofona yansıyan konuşmasında insanların 150 yaşına kadar yaşama ihtimalini gündeme getirmişti.
Biyoteknolojideki gelişmelerin insan yaşamının sınırlarını kökten değiştirebileceğini savunan Putin, iki lidere, "İnsan organları sürekli olarak nakledilebilir. Ne kadar uzun yaşarsanız o kadar gençleşirsiniz." demişti.
Putin, sözlerine, "İnsanlar eskiden nadiren 70 yaşına kadar yaşardı ama artık 70 yaşında hala bir çocuksunuz." ifadelerini eklemişti.
Şi Cinping ise bu fikre olumlu yaklaşarak Putin'e, "Bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşamasının mümkün olabileceği öngörülüyor." yanıtını vermişti.
SAĞLIĞI YERİNDE
Putin, 19 Kasım 2025'te Sberbank CEO'su German Gref eşliğinde Moskova'daki AI Journey uluslararası yapay zeka konferansı kapsamında düzenlenen sergiyi ziyaret ettiğinde de benzer değerlendirmelerde bulundu.
Teknoloji şirketi Sber tarafından geliştirilen yapay zeka donanımlı insansı robotun dans gösterisini izleyen Rus lider, kendisinin de 150 yaşına ulaşma ihtimali üzerine düşüncelerini paylaştı.
Putin sergide yaptığı konuşmada, "150 yaşına ulaşmak muhtemelen mümkün. Ancak her şeyden önce, tıpkı parada olduğu gibi buna erişen çok az insan olacak" dedi.
Aynı sergide Putin, geliştiricilerinin nabız ve tansiyon ölçümü yaparak kullanıcıların sağlık durumunu değerlendirebildiğini öne sürdüğü yapay zeka destekli "akıllı para çekme makinesinin" sunduğu sağlık kontrolü teklifini geri çevirdi.
Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin soruları geçiştirme eğilimine benzer bir tutum sergileyen Putin, "Yakın zamanda yıllık sağlık kontrolümü yaptırdım. Klinikte bir gece konaklama da dahil olmak üzere iki buçuk gün sürdü. Çok şükür her şey yolunda." dedi.