Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun son dönemde yoğunlaştırdığı hamlelerin Rus ekonomisinde somut kayıplara yol açtığını doğruladı. Saldırıların boyutunun küçümsenemeyeceğini belirten Putin, oluşan tablonun yine de ülke için kritik bir tehdit oluşturmadığını savundu.

"HASAR AĞIR AMA YIKICI DEĞİL"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin talimatıyla başlatılan operasyon sürecine dair verileri paylaşan Putin, kampanya boyunca yaklaşık 100 Rus gemisinin hedef alındığını bildirdi. İlk iki haftalık periyotta 40 geminin zarar gördüğünü aktaran Rus lider, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara rağmen ülkedeki petrol rafinerilerinin sadece %10'luk kısmının bakıma ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

KARADENİZ TİCARETİNE İHA DARBESİ

Kiev yönetiminin stratejik hamleleri, Rusya'nın tahıl, petrol, çelik ve kömür sevkiyatında kilit rol oynayan Karadeniz rotasını doğrudan sekteye uğrattı. Bölgedeki liman ve tesislere yönelik İHA operasyonları, deniz yoluyla yapılan ham petrol ihracatının 23 Ağustos'a kadarki süreçte günlük 3,46 milyon varil seviyesine gerilemesine yol açtı. Ağustos ayında Novorossiysk Limanı'nda yer alan ülkenin en büyük üç tahıl terminali, yükleme galerileri ve siloların hasar görmesi sebebiyle operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

HAVA SAHASI MİSİLLEMESİ YOLDA

E-ticaret şirketlerinin lojistik merkezlerinde meydana gelen milyarlarca dolarlık kayıplara ilişkin soruları yanıtsız bırakan Putin, Kiev'in hava sahası tehdidine ise net yanıt verdi. Ukrayna'nın kitlezel İHA kullanımıyla Rus hava sahasını sivil uçuşlara kapatma planlarına değinen Rus lider, böyle bir adımla karşılaşılması halinde Moskova'nın anında ve etkili bir yanıt vereceğini vurguladı.