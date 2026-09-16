Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayınladığı görüntülü mesajla Devlet Duması seçimleri öncesinde Rus halkına seslendi.

‘İLK KEZ SANDIK BAŞINA GİDECEKLER’

Seçimlerin, Ukrayna’da “özel askeri operasyon” olarak tanımlanan süreç devam ederken gerçekleştirileceğini belirten Putin, Donbas ve Novorossiya bölgelerinde yaşayanların Rusya ile birleşmelerinin ardından Devlet Duması seçimlerinde ilk kez sandık başına gideceğini söyledi.

‘HİÇ KİMSE BİZİ BÖLEMEYECEK’

Putin, cephede görev yapan Rus askerlerinin de seçim sürecine katılmasını beklediğini ifade etti. Rus askerlerinin ülkenin geleceğinde sorumluluk üstlendiğini savunan Putin, şöyle konuştu:

“Rusya'nın ne için savaştığını biliyoruz. Kahramanlar ve ülkemizin geleceğinden kendisini sorumlu hissedenler, zaferi yakınlaştırıyor. Seçimlere katılmak da ayrıca bir sorumluluk ve ülkemizin güçlenmesine katkıdır. Hiç kimse bizi bölemeyecek, korkutamayacak, devlet ve siyasi toplumsal sistemimizi zayıflatamayacak.”

‘HER SEÇMENİN OYU ÖNEM TAŞIYOR’

Rus vatandaşlarına sandığa gitme çağrısını yineleyen Putin, her oyun önemli olduğunu belirterek seçmenlerden anayasal haklarını kullanmalarını istedi. Putin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her seçmenin oyu önem taşıyor. Anayasal hakkını mutlaka kullanmanızı ve sorumlu bir karar vermenizi istiyorum. Bu, Rusya'yı zayıflatmak, gelişimini engellemek, egemenliğini almak ve geleceğini belirleme hakkını elinden almak isteyenlere cevabımız olacak.”