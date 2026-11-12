Rand Corporation bünyesindeki analistler tarafından hazırlanan raporda, Rusya ile NATO arasında çatışmaya dönüşebilecek gelişmelerin nasıl ilerleyebileceğini incelemek amacıyla varsayımsal bir olaylar zinciri oluşturuldu.

SENARYO PUTİN'İN ÖLÜMÜYLE BAŞLIYOR

Simülasyona göre, 74 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak 2027'de doğal nedenlerle yaşamını yitiriyor. Putin'in ölümünün ardından Kremlin'de iktidar mücadelesi başlarken, yönetim içerisindeki güç dengeleri değişiyor. Başkanlık yarışını Rus istihbarat bürokrasisi kazanıyor.

Mart 2027'de Moskova yönetimi, eski bir Federal Güvenlik Servisi (FSB) generalini Putin'in halefi olarak ilan ediyor. Yeni liderin ilk önemli adımlarından biri ise Batı ile ilişkileri geçici olarak yumuşatmak oluyor. Nisan 2027'de Batılı ülkelerin yaptırımlarının bir bölümünün kaldırılması karşılığında Ukrayna ile ateşkes anlaşması imzalanıyor.

Ancak anlaşma kalıcı bir barış getirmiyor. Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi reddetmesi ve bu topraklar üzerindeki iddialarını sürdürmesi nedeniyle müzakereler Temmuz 2027'de çıkmaza giriyor.

KREMLİN'DE YENİ DÖNEM, RUSYA'DA DERİN KRİZ

Raporda kurgulanan gelişmelere göre yeni Rus lider, Ocak 2028'de yönetim kadrosunda kapsamlı bir tasfiyeye girişiyor. Putin döneminden kalan isimleri görevden uzaklaştıran devlet başkanı, kritik pozisyonlara kendi destekçilerini yerleştiriyor.

Buna karşın Rusya, Ukrayna savaşının neden olduğu askeri kayıplar ve Batı yaptırımlarının ekonomik sonuçlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Ülkede ekonomik ve toplumsal sorunlar ağırlaşırken, yeni liderin Putin kadar güçlü bir halk desteğine sahip olmaması yönetimi daha kırılgan hale getiriyor.

Simülasyonda, NATO'ya karşı daha sert bir politika izlenmesini isteyen savaş yanlısı grupların yeni başkan üzerindeki etkisinin giderek arttığı aktarılıyor. Moskova, aynı yıl içerisinde Avrupa'daki NATO üyelerine yönelik geniş kapsamlı hibrit operasyonlara başlıyor.

ABD'NİN DİKKATİ GÜNEY AMERİKA'YA KAYIYOR

Senaryonun 2029 aşamasında ABD, Güney Amerika'da ortaya çıkan şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle önceliğini kendi kıtasındaki gelişmelere veriyor. Washington'un Avrupa güvenliğine yönelik dikkatinin azalmasını fırsat olarak değerlendiren Kremlin, bir sonraki yıl askeri harekât hazırlıklarını devreye sokuyor.

Mayıs 2030'da Rusya'nın hedefi, NATO üyesi Estonya oluyor. Moskova yönetimi, ülkedeki Rusça konuşan nüfus üzerindeki etkisini kullanarak Estonya'nın Narva kentinde protestolar organize ediyor.

Estonya güvenlik güçlerinin gösterileri güç kullanarak bastırmasının ardından Kremlin, Rusça konuşan nüfusu koruma gerekçesini öne sürerek Narva'ya asker gönderiyor. Böylece iki ülke arasındaki gerilim doğrudan askeri müdahaleye dönüşüyor.

NATO 5'İNCİ MADDEYİ DEVREYE SOKUYOR

Rusya'nın Estonya'ya yönelik hamlesinin ardından NATO, simülasyonda beklenenin aksine geri adım atmıyor. İttifak, Washington Antlaşması'nın kolektif savunmayı düzenleyen 5'inci maddesini uygulayarak Estonya'yı savunmak üzere bölgeye askeri birlik gönderiyor.

Haziran 2030'da Rus ve NATO güçleri arasında doğrudan çatışmalar başlıyor. Savaşın sonraki aylarda genişleyerek Ekim 2030'a kadar şiddetini koruduğu varsayılıyor.

Bu süreçte Moskova'nın Birleşik Krallık'a yönelik sabotaj faaliyetlerini artırdığı, Türkiye ile ise temas kurmaktan özellikle kaçındığı aktarılıyor. Siber saldırıların ve askeri çatışmaların NATO'nun hem doğu hem de güney kanatlarına yayılması, krizin boyutunu daha da büyütüyor.

RUSYA NARVA'YI ELE GEÇİRİYOR, ANCAK SAVAŞ SONA ERMİYOR

Simülasyonun Kasım 2030 aşamasında taraflar geçici ateşkes konusunda uzlaşıyor. Avrupa ülkeleri askeri güçlerini sahada tutmak için lojistik sorunlarla karşılaşırken, Rusya lideri de Narva'da hızlı bir zafer elde edememesi nedeniyle ülkesinde siyasi baskıyla yüzleşiyor.

Buna rağmen Rus ordusunun kontrolü altına aldığı Narva'dan çekilmediği senaryoda, Kremlin askeri harekâtın sona erdiğini ilan ederek NATO'ya resmi ateşkes teklifinde bulunuyor.

Ocak 2031'e kadar devam eden ateşkes ortamında barış görüşmeleri yürütülse de taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşılamıyor.

Rand Corporation, senaryonun ortaya çıkarabileceği en önemli sonucu NATO'nun caydırıcılığı ve Avrupa'nın güvenliği açısından değerlendiriyor. Raporda, "Yeni bir 'dondurulmuş' ihtilaf ihtimali ve Avrupa'da artan istikrarsızlık karşısında NATO'nun saygınlığı sarsılıyor; bu da güvenlik alanında belirsiz ve istikrarsız bir ortam yaratarak Avrupa güvenliğinin geleceğini tartışmalı hale getiriyor" ifadeleriyle simülasyonun olası sonuçlarına dikkat çekiliyor.