Rusya, gece boyunca Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yoğun bir füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Putin, Ukrayna'nın 'Örümcek Ağı' operasyonunun intikamını sivillerden aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların sebebinin Ukrayna'nın 'terörist eylemlerine karşılık' olduğunu söyledi.

Şehre üst üste füzeler düştü, patlamalar yeri sarstı. Yetkililer, birçok kişinin öldüğünü ve acil durum ekiplerinin halen enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya çalıştığını bildirdi.

Bu saldırı, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki stratejik bombardıman uçaklarını hedef aldığı insansız hava aracı operasyonlarından sonra geldi.

Operasyon, Ukrayna'ya göre Rusya'nın stratejik nükleer bombardıman uçağı filosunun yüzde 32'sini işlevsiz hale getirdi. Dünya tarihinin en etkili İHA saldırısı olarak kayda geçti.

500'DEN FAZLA FÜZE VE İHA İLE SALDIRDI

Kremlin’in misilleme yapacağına dair uyarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Donald Trump aracılığıyla iletilmişti. Ancak sivillerin hedef alınacağı tahmin edilemedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, dört kişinin cesedine ulaşıldığını ve yirmi kişinin yaralandığını açıkladı. Bunlardan on altısı hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece boyunca Kiev ve diğer bölgelerde toplam 452 Rus füzesi ve İHA’sından 406’sını etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.Ancak yine de onlarca füze, ülkenin en büyük şehrinde deprem etkisi yarattı.

Bir Rus saldırısı, metro hattındaki raylara isabet ederek şehir içi ulaşımda aksamalara yol açtı. Devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, bölgedeki demiryolu hasarı nedeniyle bazı tren seferlerinin rotasını değiştirdi.

Solomianskyi semtinde bir Rus İHA’sı bir apartmanın yan cephesine çarptı. Binada büyük bir delik oluştu ve binanın içi alev aldı. Binanın yıkılmaması büyük bir faciayı önledi. Yıkılan beton bloklar park halindeki araçların üzerine düştü.

İNSANLAR METROLARA SIĞINDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde görgü tanıkları, gökyüzünde Rus kamikaze İHA’larının vızıldamasını ve Ukrayna hava savunma sistemlerinin ateş açtığını duyduklarını belirtti.

Başkent sakinleri metro istasyonlarında ve yer altı otoparklarında sığınak ararken, ülkenin diğer bölgeleri de saldırılardan nasibini aldı.

Rus güçleri, batıdaki Ternopil kentindeki sanayi tesisleri ile altyapıyı hedef aldı. Belediye Başkanı Serhii Nadal, bazı bölgelerin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Bölge yönetimi, yangın sonrası havadaki zehirli madde yoğunluğu nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamasını tavsiye etti. Luts’k kentinde de beş kişi yaralandı.

Saldırılar burada özel mülkleri, eğitim kurumlarını ve kamu binalarını etkiledi. Ukrayna ordusu, Saratov ve Ryazan bölgelerindeki hava üslerini ve yakıt depolarını hedef aldıklarını duyurdu.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ve Avrupa’ya Rusya üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Zelenski, “Eğer biri baskı uygulamıyor ve savaşın can almaya devam etmesine izin veriyorsa, bu bir suç ortaklığıdır” dedi.