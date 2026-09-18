Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9. Devlet Duması milletvekili seçimleri kapsamında oyunu sandık başına gitmek yerine çevrimiçi olarak kullandı. Kremlin basın servisinin kamuoyuyla paylaştığı resmi görüntülerde, devlet başkanının makam odasındaki bilgisayarının başına geçerek dijital sistem üzerinden oy verme işlemini gerçekleştirdiği görüldü.

Son yıllarda sandığa gitmek yerine uzaktan oylamayı bir alışkanlık haline getiren Putin; 2024 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerinde, Moskova Şehir Duması seçimlerinde ve geçmişteki Moskova belediye başkanlığı seçimlerinde de oyunu benzer şekilde internet üzerinden kullanmayı tercih etmişti.

Ancak Kremlin tarafından servis edilen yüksek çözünürlüklü görüntülerdeki devasa bir detay, seçim gündeminin önüne geçerek sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan ayrıntıda, Rusya liderinin oy kullandığı makam bilgisayarındaki Windows işletim sisteminin lisanssız, yani korsan olduğu ortaya çıktı.

Ekranın sağ alt köşesinde yer alan sistem etkinleştirme uyarısı kısa sürede dijital platformların ve en çok konuştuğu konu haline geldi.