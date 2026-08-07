Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en büyük havalimanı olan Moskova Şeremetyevo Havalimanı'ndaki devlete ait yüzde 30,4'lük hissenin satılmasına onay verdi.

Putin, perşembe günü imzaladığı kararname ile Şeremetyevo'yu resmi stratejik işletmeler listesinden çıkararak satışın önünü açtı. Satış kararına rağmen devlet, yönetim kararlarını engellemesine olanak tanıyan denetim yetkisini ("altın hisse") elinde tutmayı sürdürecek.

Kararname kapsamında söz konusu hisselerin yabancı alıcılara satılması engellenirken, alıcı tarafın şirketin ana faaliyetini ve modernizasyon çalışmalarını sürdürmesi şart koşuluyor.

Adım, Rusya'nın Ukrayna'daki dört buçuk yıldır süren savaş nedeniyle zorlanan devlet maliyesini destekleme arayışında olduğu bir dönemde geldi.

Geçen ay yayımlanan verilere göre, Rusya'nın federal bütçe açığı 2026 yılında resmi planları 1 trilyon rubleden (12,85 milyar dolar) fazla aşabilir.

Yılın ilk yarısında gerçekleşen bütçe açığı ise 5,73 trilyon ruble (69,6 milyar dolar) ile GSYH'nin yüzde 2,5'ine ulaştı ve 2025'in aynı dönemine göre 1,7 kat artış gösterdi.

YÜZDE 66'SI RUS ŞİRKETİNDE KALACAK

Şeremetyevo Havalimanı'nın yüzde 66'sı, nihai sahipleri kamuoyuna açıklanmayan Rus şirketi Şeremetyevo Holding'e ait bulunuyor.

Şirket, 2022 yılında Kıbrıs'tan taşınmadan önce Putin'in yakın arkadaşı Arkadi Rotenberg ve ortaklarının kontrolündeydi.

Yıllık 87 milyon yolcu kapasiteli terminallere sahip olan tesis, 2025 yılında 43,5 milyon yolcuya hizmet verdi. Batı yaptırımları ve uçuş kısıtlamalarına rağmen havalimanı; iç hatlar ile Türkiye, Mısır ve Vietnam gibi "dost" ülkelere yönelik uçuşlardaki büyüme sayesinde kârlılığını koruyor.

Şeremetyevo, bu yılın ocak ayında Moskova'nın bir diğer büyük havalimanı olan ve Haziran 2025'te Başsavcılığın talebiyle millileştirilen, yıllık yaklaşık 15 milyon yolcu trafiğine sahip Domodedovo'nun yüzde 100'ünü açık artırmada 66 milyar rubleye satın almıştı.