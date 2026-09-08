Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü duyurdu.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, ABD'li yetkililerin Moskova ve Kiev ile gerçekleştirdiği temasların sonuçlarının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, savaşın sona ermesinin ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden canlanması için önemli bir potansiyel oluşturacağı belirtildi.

'AVRUPA'YA KARŞI DÜŞMANCA TUTUM YOK'

Trump'ın görüşmede, başkanlığı döneminde ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasını istediğini Putin'e ilettiği de aktarıldı. Görüşmenin yapıcı ve açık geçtiği ifade edildi.

Putin'in ise Trump'a Rusya'nın Avrupa'ya yönelik herhangi bir düşmanca planı bulunmadığını söylediği belirtildi.