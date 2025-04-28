Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıl dönümü olan "Zafer Günü" dolayısıyla Ukrayna ile savaşta üç günlük bir ateşkes ilan etti.

Kremlin, bu 72 saatlik ateşkesin, 9 Mayıs tarihinin hemen öncesinde ve sonrasında geçerli olacağını duyurdu. Bu kapsamda, Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil olmak üzere uluslararası liderleri ağırlayacağı kutlamalar düzenlenecek.

Yapılan açıklamada, “Bu süre zarfında tüm askeri faaliyetler durdurulmuştur. Rusya, Ukrayna tarafının da bu ateşkesi uygulaması gerektiğine inanmaktadır” denildi.

Kremlin, ateşkese Ukrayna tarafından uyulmaması halinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin “uygun ve etkili bir yanıt vereceğini” belirtti.

UKRAYNA VE ABD, 'KALICI ATEŞKESE HAZIR'

Putin'in açıklamasından sonra konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, ülkesinin kalıcı ve tam bir ateşkesi desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Sibiha, eğer Rusya gerçekten barış istiyorsa, saldırılarını derhal durdurması gerektiğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, Başkan Donald Trump’ın Rusya'nın Ukrayna ile savaşına kalıcı bir ateşkesle son verilmesini görmek istediğini söyledi.

Leavitt, Trump'ın hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye karşı sabrının taştığını ve iki liderin müzakere masasına oturması gerektiğini belirtti.

Leavitt, Putin'in geçici bir ateşkes önerdiğini hatırlatarak, Trump’ın amacının kalıcı bir ateşkes olduğunu yineledi.

TRUMP'IN ÖFKESİ İŞE YARADI MI?

Son gelişmeler, Trump’ın geçen hafta Rusya’nın Kiev’e düzenlediği ölümcül saldırıyı eleştirmesinin ardından geldi. Trump, hafta sonunda Putin’in kendisini "oyaladığından" endişe duyduğunu dile getirdi.

Ukrayna lideri Zelenski, Roma’da Papa Francis’in cenazesi sırasında Trump ile yaptığı görüşmede, savaşın durması halinde Moskova ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Zelenski’nin genelkurmay başkanı Andriy Yermak ise, Kremlin’in barış çağrılarına rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Yermak, ateşkes duyurusu öncesinde Telegram’da, “Rusya ateş etmeyi bırakmadı ve İran yapımı Şehit tipi insansız hava araçlarıyla saldırmaya devam ediyor. Saldırılar devam ederken barıştan söz etmek sadece yalandır” ifadelerini kullandı.