Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirilmesi planlanan temaslar öncesinde başkent Kiev'e yönelik saldırıların 3 gün süreyle durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu. ABD heyetiyle yapılacak görüşmeye değinen Peskov, “Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleşecek ve müzakereler yapılacak. Kural olarak bu tür toplantılar geçmişte oldukça uzun sürdü. Bekleyip görelim. Sizi kesinlikle bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Peskov ayrıca çözüm önerilerine ilişkin önceden tahminde bulunulmaması gerektiğini belirterek, Putin'in ABD'li müzakerecilerle gerçekleştireceği toplantının sonucunun beklenmesi çağrısında bulundu.

Witkoff ve Kushner'i taşıyan uçağın yerel saatle 12.52'de Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na indiği bildirildi. Heyeti havalimanında Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in karşıladığı aktarıldı.