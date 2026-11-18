Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile APEC Zirvesi kapsamında yapılması planlanan üçlü görüşmeden önemli faydalar beklediğini söyledi.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Forumu'nun 33. Liderler Zirvesi için Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Putin, APEC CEO Zirvesi'nde konuştu. APEC'in siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili anlaşmazlıkların çözümü için fırsatlar sunduğunu belirten Putin, şöyle dedi:

“Bu nedenle APEC Zirvesi kapsamında yapılması planlanan Rusya, Çin ve ABD liderleri arasındaki üçlü görüşmenin de önemli faydalar sağlayabileceğini düşünüyorum.”

Küresel ekonomideki parçalanmaya, artan askeri ve siyasi risklere işaret eden Putin, ülkelerin diyaloğa öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Uluslararası anlaşmazlıkların karşılıklı çıkarlar gözetilerek ve uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

YAPTIRIMLAR VE ASYA-PASİFİK VURGUSU

Küresel ekonominin ağırlığının Asya-Pasifik'e kaydığını belirten Putin, bölgenin dünya ekonomisinin merkezi ve önemli bir sanayi ve teknoloji üssü haline geldiğini ifade etti. APEC ülkelerinin küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 60'ından fazlasını, dünya mal ticaretinin ise yüzde 50'sini oluşturduğunu söyledi.

Putin, gelişmekte olan Asya ülkelerinin küresel ekonomide daha fazla söz sahibi olduğunu belirterek, “Bazı ülkeler ekonomik büyüme kaydeden rakiplerini engellemeye çalışıyor ancak yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve ihracat kısıtlamaları ülkelerin ekonomik gelişimini tamamen durduramıyor” dedi.

Rusya'nın da kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Putin, ülkesinin GSYH'sinin son üç yılda yüzde 10'dan fazla arttığını ve büyümeyi sürdürdüğünü söyledi. Rusya'nın ihracatında dolar ve avronun 2021'de yüzde 85 olan payı yüzde 9'a geriledi. Putin, uluslararası ödemeler için alternatif finansal mekanizmalar geliştirdiklerini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesini de değerlendiren Putin, Avrupa'nın sanayi potansiyelini ve uluslararası rekabet gücünü kaybettiğini savundu.

TİCARETTE BÖLGENİN PAYI YÜZDE 53'E ULAŞTI

Putin'in verdiği bilgiye göre Asya-Pasifik bölgesinin Rusya'nın toplam dış ticaretindeki payı, 2014'te yüzde 25'in üzerindeyken yüzde 53'e ulaştı.

Bölge ülkeleriyle ulaştırma ve lojistik işbirliğini geliştirmek istediklerini belirten Putin; Trans Sibirya ve Baykal-Amur demir yollarının modernizasyonu, Pasifik limanlarının kapasitesinin artırılması ve Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Rusya'nın dijital teknolojiler, yapay zeka ve finansal hizmetlerde ilerleme kaydettiğini ifade eden Putin, bu alanlardaki teknolojilerini ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Rusya'nın Uzak Doğu ve Arktik bölgelerinde yatırımları destekleyecek yeni teşvik sistemi, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Putin, bu bölgelerde insansız hava araçları, endüstriyel robotlar ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için özel düzenlemeler uygulanacağını bildirdi.

Avrasya Ekonomik Birliği'nin serbest ticaret anlaşmalarını genişlettiğini de belirten Putin, Endonezya ile anlaşmanın 2027'nin başında yürürlüğe gireceğini, Hindistan ile müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Putin ayrıca Rusya'nın 2035'te APEC dönem başkanlığını üstlenmek için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Diğer üyelerden başvuruya destek beklediklerini ifade etti.