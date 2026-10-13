Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas, Roma-Perth seferini iptal etti. Şirket, Boeing 787 Dreamliner tipi uçağında tahtakurusu tespit edildiğini ve uçağın kapsamlı temizlik ile bakım için hizmet dışı bırakıldığını açıkladı.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, cuma günü Perth’ten Roma’ya yaklaşık 17 saat süren uçuşta bazı yolcular böcekler tarafından ısırıldıklarını bildirdi. Yolculara kaşıntıyı hafifletmek için antihistaminik ilaç verildiği, ancak ilaçların tükendiği öne sürüldü.

KOLTUKLARDA SORUN TESPİT EDİLDİ

Qantas, cumartesi günü yapılması planlanan Roma-Perth seferinin, ekonomi sınıfındaki bazı koltuklarda sorun tespit edilmesi üzerine iptal edildiğini duyurdu. Uçak, kapsamlı temizlik ve bakım işlemleri için seferden çekildi.

Şirket, yolculardan özür dileyerek etkilenen yolculara konaklama sağlandığını ve 48 saat içinde alternatif uçuşlara yerleştirildiklerini bildirdi.

Küçük ve kanatsız parazitler olan tahtakuruları, kıyafetlerde, mobilyalarda ve yatak takımlarında yaşayabiliyor. Isırıkları kaşıntıya neden olsa da genellikle daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmıyor. Ancak bu böceklerden kurtulmak zor ve maliyetli olabiliyor.

Tahtakuruları ulaşım sektöründe daha önce de aksamalara neden oldu. İngiltere'de iki haftadan kısa süre önce bazı tren seferleri, sürücü kabinlerinde tahtakurusu görülmesi üzerine iptal edildi.