Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Bamberg bölgesinde siber dolandırıcılar, posta yoluyla gönderdikleri sahte banka mektuplarını kullanarak iki vatandaşı 120 bin Euro’dan fazla dolandırdı. Klasik mektup yöntemi ile modern dijital tuzakları birleştiren şebeke, mağdurlardan birinin 80 bin Euro'sunu, diğerinin ise yaklaşık 40 bin eurosunu (yaklaşık 2 milyon 232 bin lira) çaldı.

HESABININ HACKLENDİĞİ SÖYLENDİ, 80 BİN EURO KAYBETTİ

Artı 49'da yer alan habere göre, polisin paylaştığı bilgilere göre dolandırıcılar, kurbanlarına resmi banka antetli sahte bildirim mektupları gönderdi. Mektuplarda yer alan QR kodlar aracılığıyla mağdurları sahte internet sitelerine yönlendiren şüpheliler, önce kişisel bankacılık giriş bilgilerini ele geçirdi.

Ardından kendilerini "banka güvenlik görevlisi" veya "banka personeli" olarak tanıtıp mağdurları telefonla arayan şahıslar, hesapların güvenceye alınması bahanesiyle işlem onay kodlarını (TAN) alarak paraları başka hesaplara aktardı.

Ekim ayı başında gerçekleşen ilk olayda, hesabının bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiği söylenen bir kadın, mektuptaki QR kodu taratarak bilgilerini girdi. Birkaç gün sonra arayan sahte güvenlik görevlisine art arda işlem onay kodlarını verince 80 bin eurosunu (yaklaşık 4 milyon 465 bin lira) kaybetti.

AYNI YÖNTEMLE 40 BİN EURO DAHA ÇALINDI

Bamberg bölgesinde yaşayan bir diğer erkek de benzer bir dolandırıcılığın hedefi oldu. Eylül sonunda QR kodlu sahte mektubu alan mağdur, ekim ayı başında kendisini banka çalışanı olarak tanıtan sahte görevliye iki işlem onay kodunu vermesi sonucunda yaklaşık 40 bin Euro kaybetti.

Polis, dolandırıcıların mağdurların hangi bankalarda hesaplarının bulunduğunu nasıl tespit ettiğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

BENZER TUZAKLARA DÜŞMEMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Polis ve siber güvenlik uzmanları, posta kutularına gelen mektuplar kurumsal görünse dahi vatandaşların şu temel güvenlik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı:

Mektuplardaki QR kodları taramayın:

Bankalar, kritik hesap güvenliği güncellemeleri veya giriş işlemleri için mektup yoluyla QR kod göndermez. Gelen mektuplardaki bağlantı veya QR kodları kullanmak yerine tarayıcınıza bankanın resmi adresini elle yazarak giriş yapın.

Onay kodlarını (TAN/SMS Kodu) paylaşmayın:

Gerçek bir banka personeli, işlem iptali ya da güvenlik gerekçesiyle dahi sizden tek kullanımlık şifre, PIN veya TAN kodu talep etmez. Bu kodlar yalnızca sizin onayladığınız para transferleri için geçerlidir.

Şüpheli durumlarda aramayı sonlandırın:

Telefon ekranında bankanın resmi numarası görünse bile arayanların numara kopyalama yöntemi kullanabileceğini unutmayın. Görüşmeyi derhal kapatıp bankayı kendi bildiğiniz resmi iletişim numarasından arayarak durumu teyit edin.

Panik ve aciliyet baskısına direnin:

"Hesabınız ele geçirildi", "Paranız tehlikede" gibi korku yaratarak acele karar vermenizi isteyen kişilere karşı temkinli yaklaşın; işlem yapmadan önce durumu sorgulayın.

Şüphe anında vakit kaybetmeyin:

Bilgilerinizi bir siteye girdiyseniz veya telefonda paylaştıysanız, vakit kaybetmeden bankanızı arayarak hesaplarınızı, kartlarınızı ve online bankacılık erişiminizi bloke ettirin; ardından emniyet birimlerine suç duyurusunda bulunun.