ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) verilerine göre dolandırıcıların geçen yıl mağdurlardan elde ettiği haksız kazanç 3,5 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu seyahat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte siber suçluların özellikle turizm sektörünü hedef alan yeni ve karmaşık yöntemler geliştirdiği bildirildi.

BERABERİNDE BİR SÜRÜ RİSKLE GELİYOR

Tatil ve seyahat planlarının yoğunlaştığı bu dönemde dolandırıcı şebekeleri, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak gerçeğe yakın sahte senaryolar üretiyor. Kişisel verileri ve banka bilgilerini hedef alan en yaygın yöntemler ve uzmanların dikkat çektiği riskler şu şekilde sıralandı:

- Otel zincirlerinin bilgi sistemlerine sızan siber suçlular, müşterilerin gerçek rezervasyon bilgilerine erişiyor. Ardından sistemdeki iletişim bilgileri üzerinden turistlere ulaşan dolandırıcılar, ödeme sorunu bahanesiyle banka kartı bilgilerinin telefon veya e-posta bağlantıları üzerinden yenilenmesini talep ediyor.

- Sosyal medyada paylaşılan biniş kartı ve uçak bileti görsellerinden uçuş bilgilerini elde eden saldırganlar, yolculara uçuşlarının iptal edildiği yönünde asılsız bildirimler gönderiyor. Ek ücret karşılığında yeni bilet veya rota düzenleme vaadiyle kişilerden bakiye tahsil ediliyor.

- Otopark ve restoran gibi kamusal alanlarda bulunan ödeme QR kodlarının üzerine sahte kod yapıştırılıyor. Kodu tarayan kullanıcılar, kişisel verileri toplamak amacıyla hazırlanmış klon web sitelerine yönlendiriliyor.

- Havalimanı ve turistik merkezlerde resmi ücretsiz ağların isimlerine çok benzer sahte Wi-Fi erişim noktaları oluşturuluyor. Bu ağlara bağlanan cihazların veri trafiği izlenerek bankacılık ve kişisel hesap şifreleri ele geçiriliyor.

UZMANLARDAN TAVSİYE GELDİ

Siber güvenlik uzmanları, kurumlardan geldiği iddia edilse dahi gelen aramalar üzerinden telefonla banka bilgisi paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca seyahat belgelerinin görsellerinin sosyal medyada paylaşılmaması, kamusal Wi-Fi bağlantılarında ağ adının mekan personelinden teyit edilmesi veya doğrudan mobil veri kullanımının tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.