Beşiktaş'ın ve Süper Lig'in efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, özel bir futbol organizasyonu için geldiği Türkiye'de açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Portekizli eski yıldız, A Millilerin Dünya Kupası'na katılmasıyla ilgili, "Dünya Kupası'nda Türkiye olduğu için çok mutluyum. Umarım iyi bir yerlere gelirler. Onların da tabii ki kazanmasını istiyorum çünkü Türkiye benim ikinci evim gibi" diye konuştu.

Efsane futbolcu, Türkiye'den en beğendiği futbolcunun ise Arda Güler olduğunu söyledi.

"BEŞİKTAŞ BİRAZ KAYIP DURUMDA"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya yaptığı ziyaretin hatırlatılması üzerine Quaresma, "Başkan Adalı bana Türkiye'ye gelme fırsatını sunan, beni seven ve benim için çok önemli biri. Ancak onunla aramızda kalacak özel şeyler konuştuk. Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımasını çok istiyorum. Beşiktaş'ın şu an biraz kayıp olduğunu düşünüyorum. Bence oyuncuların çok daha fazla çalışması lazım. Kulübün önemini, taşıdıkları armanın değerini bilmelerini çok istiyorum. Başkanın da daha iyi transferler yapmasını; savaşçı ruhlu ve şampiyonluğa koşacak oyuncular transfer etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.