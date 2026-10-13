Portekiz futbolunun deneyimli isimlerinden Ricardo Quaresma, SIC Caras kanalında yayınlanan "Passadeira Vermelha" programında, Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan krize dair değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımdan arkadaşı Ronaldo ve Jesus ile ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayan Quaresma, konunun dışarıya taşınmadan çözülebileceğini ifade etti. Quaresma, "Bazen insan kendi yaptığı yatağa uzanır, değil mi? Bunlar hakkında konuşmayı sevmiyorum çünkü Cristiano ile de teknik direktörle de federasyon başkanıyla da aram iyi. Ancak konuşması gerekenler onlar. Orada olanları, ne konuştuklarını en iyi onlar biliyor. Hepimiz yetişkin insanlarız. Bu konu dışarıya taşınmadan kendi aralarında çözülebilirdi" şeklinde konuştu.

"FUTBOL ESKİ NEŞESİNİ KAYBETTİ"

Aktif futbol kariyerinin ardından modern futbolun yapısına eleştiriler yönelten Quaresma, spor dalına olan tutkusunun azaldığını dile getirdi. Günümüz futbolunda saha içi performanslardan ziyade sürekli tartışmaların ön plana çıktığını belirten eski yıldız, "Futbol artık çok değişti. Maçı izlemeye eskisi kadar sabrım yok. Futbol eski neşesini ve parlaklığını kaybetti. Bugün maçtan çok tartışmalar konuşuluyor. Bu yüzden ilgimi biraz kaybettim" dedi.

Öte yandan, Portekiz Futbol Federasyonu milli kampı terk eden Ronaldo hakkında disiplin süreci başlatırken, yıldız futbolcu cezasını kabul edeceğini ve hazır olduğunda milli formayı giymeye hazır olduğunu açıklamıştı. Federasyon Başkanı Pedro Proença ise takım kaptanının yeniden kadroya dönmesini istediklerini belirtmişti.