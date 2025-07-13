Rabia Naz Vatan davasında, baba Şaban Vatan’ın mücadelesi yeni bir boyut kazandı.

Vatan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, AKP'li eski Bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine açılan davada aldığı hapis cezasının onandığını duyurdu.

Arka planda Rabia Naz ve Atatürk’ün fotoğraflarıyla konuşan Vatan, “2019’da Nurettin Canikli’nin açtığı dava sonucu kaba eleştiri için para cezası, kişisel veriyi usulsüz yayma suçlamasıyla da 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım. Pazartesi cezamı yatmaya gideceğim” dedi.

'KATİLLER Mİ BABA MI YARGILANMALI?'

Kızının şüpheli ölümünü aydınlatmak için yıllardır mücadele veren Şaban Vatan, karara tepkisini şu sözlerle ifade etti:

“Katillerin mi hapis yatması gerekiyordu, yoksa adalet arayan bir babanın mı? Kızı için mücadele eden Şaban Vatan mı hapse girmeli? Bunu tüm Türkiye’ye soruyorum.”

Vatan, savunmasında Canikli’nin kendisine WhatsApp üzerinden “Alucra’daki 2 yaşındaki çocuk cinayetiyle ilgili mahkeme kararını gönderirim, yayınlarsınız inşallah” diye mesajı attığını belirttiğini, ancak buna rağmen cezadan kurtulamadığını iddia etti.