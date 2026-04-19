Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Rabia Naz Vatan, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarının yeniden incelendiğini duyurmasının ardından baba Şaban Vatan, “Bu süreç bizim için umut” dedi. Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Adli Tıp raporunda ölümün yüksekten düşmeye bağlı olduğu belirtilirken, savcılık soruşturması takipsizlikle sonuçlandı. Aile ise küçük kıza araç çarptığını ve olayın aydınlatılmadığını savundu. Baba Şaban Vatan, dosyanın yeniden ele alınmasını istediklerini belirterek, sorumluların yargılanmasını talep etti. Yıllardır adalet aradıklarını ifade eden Vatan, yeni süreçle birlikte gerçeklerin ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

