Gümüşhane Üniversitesi'nde öğrenci olan 19 yaşındaki Rabia Yıldız, Çamlıca Mahallesi'ndeki bir apartmanda kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu.
Sabah saatlerinde ablası Rabia Yıldız'ı uyandırmak isteyen kız kardeşi, odaya girdiğinde genç kızı yatakta hareketsiz şekilde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri evde inceleme başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Rabia Yıldız’ın ölüm nedenine ilişkin net bilginin yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacağı bildirildi.