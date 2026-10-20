Rol aldığı yapımlarla tanınan Rabia Soytürk'ün özel hayatında yeni bir dönem başladı. Bir süredir Serhan Adalı'yla birlikte olduğu konuşulan oyuncu, sevgilisiyle ilk kez birlikte görüntülendi.

MEKÂN ÇIKIŞINDA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Rabia Soytürk ve Serhan Adalı, önceki akşam Etiler'de bir mekândan çıkarken basın mensuplarıyla karşılaştı. Kameraları karşılarında gören ikili, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Muhabirlerin görüntü aldığı sırada bir güvenlik görevlisi, fotoğraf çekilmesini engellemek için çiftin önüne geçti. Ancak bu girişim, ikilinin görüntülenmesine engel olamadı.

“Yeni ilişkiniz hayırlı olsun” diyen muhabirlere teşekkür eden Rabia Soytürk ve Serhan Adalı, ardından mekândan uzaklaştı.