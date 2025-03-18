Fransa'da oynanan PSG-Marsilya maçında eski takımı PSG taraftarlarının ağır hakaretlerine maruz kalan Marsilyalı Adrien Rabiot, sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Eski kulübü Paris Saint-Germain'in taraftarlarının kendisi ve ailesine yönelik küfürlerine tepki gösteren Rabiot, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’ye de mesaj gönderdi.

'HER ŞEYİN BİR BEDELİ VAR'

Rabiot, Instagram'da siyah bir zemin üzerine yazdığı sert ifadelerle PSG taraftarlarına seslendi:

"Bir anneyi ve vefat etmiş bir babayı aşağılamak... Bunun bir bedeli olacak. Siz bunu yanınıza kâr sanıyorsunuz ama her şeyin bir hesabı var. Cenneti göremeyeceksiniz, buna inanın. Nasser, ne kadar paran olursa olsun, hatta daha fazlası bile olsa, ‘klas’ satın alınamaz."

Bu paylaşım, PSG taraftarlarının kendisine yönelik sert tepkileri ve hakaretleri sonrası geldi. Rabiot, eski stadyumu Parc des Princes’te topa her dokunduğunda yuhalandı ve hedef gösterildi.

AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLER VE HUKUKİ ADIMLAR

Maç sırasında Rabiot'nun annesi Veronique Rabiot da tribünlerde PSG taraftarlarının hedefi oldu. Annesi, yaşananlar sonrası Fransa Info'ya yaptığı açıklamada, "Maçın neden durdurulmadığını anlamıyorum. Kimse bu hakaretlere neden tepki göstermiyor?" diyerek eleştirisini dile getirdi. Ayrıca, PSG taraftarlarının hakaretleri nedeniyle yasal işlem başlatacağını açıkladı.

PSG'YE DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILIYOR

Fransız Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, PSG taraftarlarının maç sırasında kullandığı küfürlü ve homofobik tezahüratlar nedeniyle kulüp hakkında bir soruşturma açacak. Çarşamba günü yapılacak toplantıda, Parc des Princes’te yaşanan olaylarla ilgili PSG ve kulüp taraftarları hakkında disiplin dosyası oluşturulması bekleniyor.

RABİOT VE PSG GERGİNLİĞİ DEVAM EDİYOR

Adrien Rabiot, 2019'da PSG'den bedelsiz olarak ayrılarak Juventus’a transfer olmuş ve Paris’te birçok taraftarın tepkisini çekmişti. Yıllar sonra Marsilya formasıyla Parc des Princes’e dönen Fransız orta saha, bir kez daha PSG taraftarlarının öfkesine hedef oldu. Ancak bu kez olay, sadece saha içi tepkilerle sınırlı kalmadı ve aile bireylerine yönelik saldırılarla daha büyük bir krize dönüştü.

Şimdi gözler, LFP’nin PSG ve taraftarları hakkında vereceği disiplin kararına çevrildi.