Rachel Araz, 2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2018 yılında Galia'yı, 2020'de de Lionel'i, geçen şubat ayında da Isabella'yı kucaklarına almıştı.

Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü sosyetik Rachel Araz, bu kez İspanyol lüks marka Loewe'ye ait 152,5 bin liraya satın aldığı çantayla gündeme geldi.

Domates şeklindeki çantasıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Araz'a yorum yağdı.

Bu arada çantanın bir hikayesi de var...

Yurt dışında bir çiftçinin bahçesinde yetişen hormonlu domates sosyal medyada gündem olmuştu. Bir kullanıcı yetişen domates hakkında "Loewe bunun çantasını yapar" yorumu, Loewe'nin tasarımcısını harekete geçirdi.