Kurban Bayramı tatili süresince Türkiye genelinde artırılan radar denetimleri ve hız cezaları, vatandaşlar arasında büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada ve haber platformlarında paylaşılan şikayetler, uygulamanın “ceza tuzağı”na dönüştüğü yönündeki eleştirileri gündeme taşıdı. Bazı vatandaşlar, kısa süre içinde birden fazla radar cezası aldıklarını ve bu cezaların toplamının binlerce lirayı bulduğunu dile getirirken, Zaytung konuya ilişkin “Radarın ekonomiye katkısı Mehmet Şimşek’ten fazla” ironisi yaptı.
'RAKAMLARIN ÜSTÜNDEN YENİDEN GEÇELİM'
Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında radar cezaları konusu gündeme alındı. Toplantıda, cezaların yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. MYK üyelerinin, “Rakamların üstünden yeniden geçelim” teklifinde bulunduğu iddia edildi.