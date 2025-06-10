İçişleri Bakanlığı’nın bayram öncesinde trafik güvenliği amacıyla başlattığı denetim seferberliği, kamuoyunda tepkilere neden oldu. Türkiye’nin dört bir yanında yoğun şekilde kurulan yapay zekâ destekli radarlar, art arda ceza kesilmesine yol açtı. Vatandaşlar, “Her 10 kilometrede bir radar” ve “ceza tuzağı” gibi yorumlarda bulunuyor.

SORU ÖNERGESİ SUNDU



İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e 2024 ve 2025’te Türkiye genelinde özellikle de bayramlarda ne kadar trafik cezası tahsil edildiğine ilişkin soru önergesi verdi.



Çömez, “İktidar 2025 yılı için hedef büyüttü, 55 milyar TL toplarım, diye düşündü. Bu bayram da harıl harıl çalışıyorlar, yılsonuna 150 milyar TL’yi bulur bu gidişle tahsilat” dedi.