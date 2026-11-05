Nevşehir’de jandarmanın trafik ve asayiş denetim noktaları ile kolluk faaliyetlerinin paylaşıldığı belirlenen 1024 üyeli WhatsApp grubuna operasyon düzenlendi. Grubun yöneticisi olduğu tespit edilen F.Ç., M.Z.T. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; asayiş uygulamaları, trafik denetimleri, seyir faaliyetleri ve aranan kişilere yönelik çalışmaların deşifre edilmesini engellemek amacıyla çalışma yürüttü. Denetim noktaları hakkında anlık bilgi paylaşıldığı belirlenen WhatsApp grubu teknik ve fiziki takibe alındı. İncelemelerde, “Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu” adlı grupta 1024 kişinin bulunduğu tespit edildi. Kolluk faaliyetlerini önceden paylaşarak operasyonların etkinliğini azaltmaya çalıştığı belirtilen grubun üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının talimatıyla “suç ve suçlularla mücadele ile kolluk denetimlerinin etkinliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak” suçundan soruşturma başlatıldı.

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