Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru orta menzilli bir füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi'nin (WPK) Genel İlişkiler Dairesi Başkanı Kim Yo-Jong, ülkesinin basınına yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Japon Denizi'ne doğru stratejik bir silahın ateşlenerek tatbikat yapıldığını bildirdi. Kim, tatbikatta orta menzilli füze kullanıldığını belirterek, "Füze 'düşman hedeflerin' takibine takılmadı. Füze alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebiliyor ve füzeye yapay zeka entegre edildi" dedi.

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