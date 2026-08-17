Çinli araştırmacılar, radara yakalanmayan F-22 ve F-35 gibi beşinci nesil savaş uçaklarını kızılötesi (ısı) izlerinden tanıyabilen küçük boyutlu ve düşük maliyetli bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Pekin Teknoloji Enstitüsü, CAMA ve bir ulusal laboratuvarın ortak çalışmasıyla yürütülen proje, hayalet uçakların gövde sürtünmesi ve motor egzozundan kaçınılmaz olarak yayılan kızılötesi sinyalleri analiz ederek hedefleri tespit etmeyi amaçlıyor.

Doğrudan füzelere entegre edilecek taramalı kızılötesi görüntüleme sistemleri için tasarlanan hafif sinir ağı, donanım kısıtlamaları göz önüne alınarak geliştirildi. Geleneksel derin öğrenme modellerine kıyasla işlem yükü ve parametre sayısı önemli ölçüde düşürülen sistem, ortalama 1,5 milisaniye çıkarım süresi ve 2,2 watt gibi oldukça düşük bir güç tüketimiyle çalışıyor.

Sistemin temelini oluşturan donanım platformunun maliyetinin ise oldukça uygun seviyelerde olduğu belirtiliyor.

Laboratuvar testlerinde F-22 ve F-35'i taklit eden simüle edilmiş hedefler üzerinde yaklaşık yüzde 90 ile yüzde 97,1 arasında tespit doğruluğuna ulaşıldığı aktarıldı.

Geliştirilen yöntemin, uçakların ısı güdümlü füzeleri yanıltmak için kullandığı sahte hedef (flare) sistemlerinin etkisini de azaltabileceği ifade ediliyor. Şimdilik havadan havaya füzelerin yakın mesafe tapa sistemlerine odaklanan çalışmanın, karadan havaya füzeler üzerindeki doğrulamalarının ise henüz tamamlanmadığı bildirildi.