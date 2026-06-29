Dünyanın en gelişmiş beşinci nesil savaş uçaklarından biri olan Amerikan yapımı F-22 Raptor, sahip olduğu üstün gizlilik teknolojisiyle hava muharebelerinde düşmanlarına göz açtırmıyor.

Uçağın radar kesit alanı (RCS) o kadar küçük ki, radar ekranlarında yalnızca havadaki küçük bir nesne veya basit bir parazit gibi görünüyor. Uzmanlara göre, Rus yapımı Su-35 gibi modern dördüncü nesil savaş uçaklarının F-22'yi radarlarında istikrarlı bir şekilde tespit edip kilitlenebilmesi için uçağa adeta yüz yüze gelecek kadar, yani yaklaşık 20-30 kilometre mesafeye kadar yaklaşması gerekiyor.

Kızılötesi termal sistemler F-22'nin motor izini yaklaşık 50 kilometreden görebilse de bu veri füzeleri yönlendirmek için yeterli koordinatı sağlamıyor.

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Düşman uçakları bu hayaleti görebilmek için kilometrelerce yaklaşmak zorundayken, F-22 gelişmiş radarı sayesinde 200 kilometreden fazla mesafedeki hedefleri kolayca saptayabiliyor. Sahip olduğu bu teknolojik üstünlük, F-22 Raptor’a daha düşmanı kendisini fark bile etmeden, yaklaşık 100 kilometre mesafeden gelişmiş füzeleriyle saldırı başlatma ve savaşı erkenden kazanma avantajı sunuyor.

Ancak askeri kaynaklar, uçağın bu kusursuz "hayalet" yeteneğinin gövde altındaki konfigürasyonuna bağlı olduğunu, harici yakıt tankları veya kanat altı silahların taşınması durumunda radar görünürlüğünün önemli ölçüde artabileceğine dikkat çekiyor.