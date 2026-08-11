İngiltere'de yayın yapan Radio Caroline istasyonunda mayıs ayında Kral III. Charles'ın hayatını kaybettiğini bildiren önceden hazırlanmış ses kaydı yanlışlıkla yayına girdi. Yayında normal programların durdurulduğu belirtilerek İngiltere Milli Marşı çalındı ve yaklaşık 16 dakika sessizlik yaşandı. Olayın ardından istasyon yönetimi özür diledi.
İngiltere medya denetleme kurumu Ofcom, yayına ilişkin iki şikayet aldı. Kurum, ölüm duyurusunun yanlış bilgi olduğunu ve durumun yaklaşık 30 dakika boyunca düzeltilmediğini tespit etti. Yapılan değerlendirme sonucunda Ofcom, istasyonun iki yayın kuralını ihlal ettiğine karar verdi.
Radyo istasyonundan yapılan açıklamada, hatanın stüdyo bilgisayarındaki bakım çalışması sırasında meydana geldiği belirtildi. Bir çalışanın önceden kaydedilen ses dosyalarını açtığı sırada uzaktan yayın yapan sunucunun bağlantısının kesildiği ve kayıtların doğrudan yayına girdiği ifade edildi. Hatayı fark eden çalışanın istasyondan ayrıldığı, sunucunun bağlantı kesintisini fark etmediği ve istasyon yönetiminin sunucuya belirli bir süre ulaşamadığı aktarıldı. Olayın ardından ilgili çalışanın uyarıldığı ve Kral III. Charles'ın ölümüne dair hazırlanan tüm ses kayıtlarının stüdyo bilgisayarından silindiği bildirildi.