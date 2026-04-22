Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde konuşan Radoi, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep FK’ye emek veren tüm teknik direktörlere teşekkür eden Radoi, "Önceki istatistikleri inceledim. Ben bir sihirbaz değilim ama çok çalışmayı seven bir insanım. Elbette hatalarımız olacak, ancak bu hataların hiçbiri isteyerek yapılmayacaktır. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Eski kulübüme de buraya gelmeme fırsat tanıdıkları için ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Romanya ile Türkiye ligi birbirine benziyor

Radoi, Türkiye’yi daha önceden tanıdığını, futbolculuk döneminde Türk Milli Takımı ve Galatasaray’a karşı oynadığını, teknik direktör olarak da Konferans Ligi’nde İstanbul Başakşehir FK ile karşılaştığını hatırlattı.

Dünyanın en önemli liglerinden birinde görev yapacağını ifade eden Radoi, "Türkiye ligi şu anda 9. sırada. Bu da buranın kaliteli bir lig olduğunu gösteriyor. Romanya ile Türkiye ligi birbirine benziyor; biz de tutku ve duygularımızla oynuyoruz. Burada da futbol bu şekilde oynanıyor. Daha önce Arabistan’dan teklifler aldım ancak somut değildi. Türkiye liginin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Hem güçlü bir ligde yer almak hem de Avrupa'da mücadele etmek için burayı tercih ettim. Daha önce Mircea Lucescu ve Gheorghe Hagi gibi isimler burada başarı elde etti. Bu da tercihimi etkileyen faktörlerden biri oldu." ifadelerini kullandı.