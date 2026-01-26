Benfica, Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Estrela'yı 4-0 yenerken, kırmızı beyazlıların Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva da yeni takımında ilk kez forma giydi. Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Rafa Silva, Benfica'da ilk maçında şok yaşadı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Rafa, 73. dakikada Fredrik Aursnes'in yerine oyuna dahil olurken yaşananlar Silva'da soğuk düş etkisi yarattı. Rafa, 73. dakikada sahaya çıktığında tribünler adeta ikiye bölündü. Taraftarın bir bölümü Rafa Silva'yı alkışlasa da tribünlerin bir bölümünden yuhalama ve ıslık seslerinin sesleri yükseldi.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ VAR

Rafa Silva, 1 yıl 8 ay önce Portekiz ekibinde yaşanan sorunların ana kahramanı olurken Benfica'dan bonservissiz olarak ayrılmıştı.

Portekizli oyuncu, bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Benfica'ya bonservis ile geri dönmüş, bu durum da taraftarları çileden çıkartmıştı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Rafa Silva'nın Benfica'ya dönüşü, sosyal medyada Benficalı taraftarlar arasında tepkilere yol açmıştı. Oyuncunun ayrılık şekline dikkat çeken Portekizli futbolseverler, geri dönüş tarzından da rahatsızlığını dile getirdi.