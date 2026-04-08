Portekiz Ligi'nde son olarak Casa Pia ile 2-2 berabere kalan Benfica'da sular durulmuyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, beraberlik sonrası yaptığı açıklamada, "Bazı oyuncuları daha fazla oynatmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Portekiz basını Mourinho'nun hangi isimleri kast ettiğini açıkladı. Record'un haberina göre Mourinho, eski Beşiktaşlı Rafa Silva da dahil olmak üzere Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov ve Dodi Lukebakio'yu oynatmak istemiyor.

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Rafa, bu sezon Portekiz kulübü ile çıktığı 12 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Benfica, Portekiz Süper Lig'inde 28. hafta sonunda 66 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Porto ise 73 puanla haftayı zirvede tamamladı.