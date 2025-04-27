Beşiktaş'ta kapkara geçen sezonda aydınlık veren tek isim Rafa Silva! Siyah-beyazlı takımın lideri Portekizli yıldız, bu sezon 44 maçın tamamında ilk 11’de oynadı. Rafa, 16 gol 12 asistle siyah-beyazlıların en golcü tek ismi olmayı başardı. 28 kez skora katkı yapan yıldız futbolcu, sol açık, sağ açık, forvet ve 10 numara pozisyonlarında görev aldı.
GOMEZ'İ TAKİP EDİYOR
Rafa’nın yeni hedefi Beşiktaş tarihine geçen yabancı futbolcu olmak. Kartal’da Mario Gomez, 28 gol ve 5 asistle tamamladığı şampiyonluk sezonunda 33 defa skora etki edip en başarılı yabancı futbolcu olmuştu. Rafa, sezonun geride kalan bölümünde 5 gole de etki yaparsa Gomez’i yakalayacak.