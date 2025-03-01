Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldıktan hemen sonra yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Birliktelikleri devam eden ikiliden Deniz önceki gün 30 yaşına bastı. Çetin de sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

Dilan Çiçek Deniz ile daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını yayınlayan Rafael Cemo Çetin gönderisine "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.

"BİR NEVİ ÇOCUK ESİRGEMEDE BÜYÜDÜM"

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Aşk Mevsimi' gibi yapımlarda yer alan Dilan Çiçek Deniz geçen haftalarda ailesiyle ilgili konuşmuş ve "Annem edebiyat öğretmeni, babam da sınıf öğretmeni. Yıllarca hep köy okullarında öğretmenlik yaptı. Daha sonra da uzun yıllar Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdürlük yaptı. Aslında ben 18 yaşına kadar bir nevi çocuk esirgemede büyüdüm. Annem okulda oluyordu evde kimse yok ben hep babamın yanına gidiyor, orada kalıyordum da. Bütün tatiller, yılbaşı, okul sonraları hep öyle geçti" demişti.