Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı ile kampta yer alıyor. Leao, Galatasaray ve Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu.

Leao, "Türk ligi beni olumlu yönde şaşırttı. Oldukça rekabetçi ve büyük isimler var. Galatasaray benimle ilgilendi, beni çok istiyorlardı ve bu çok iyi bir spor projesiydi. Hızlı bir şekilde uyum sağladım, takım çok iyi ve olağanüstü bir şey başarabiliriz, yani beşinci şampiyonluğu kazanabiliriz. Mutluyum ve büyük işler başarmayı umuyorum.

Her sezon birbirinden farklıdır. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Şu anda tamamen farklı bir ortamdayım. Sezon öncesi hazırlık yapmadım ve en iyi formuma ulaşmaya çalışıyorum, ancak ister ilk 11'de ister yedek kulübesinden olsun, her zaman Galatasaray'a yardımcı olmaya hazırım. Fark yaratabileceğimi hissediyorum." dedi.