İspanya Kralı VI. Felipe, Perşembe günü tenis efsanesi Rafa Nadal'a, spordaki başarısıyla ülkeye yaptığı katkıları takdir ederek marki unvanını verdi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl emekliye ayrılan ve 22 kez Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, kralın tahta çıkışının 10. yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında onurlandırılan altı kişiden biriydi.

Bu unvana layık görülen diğer isimler arasında pop-rock şarkıcısı Luz Casal ve paralimpik yüzücü Teresa Perales de yer alıyor.

Saraydan yapılan açıklamada, "Onlar İspanya için gurur kaynağı ve toplumumuza ilham vermesi gereken değerler için kalıcı bir referans noktasıdır" denildi. 39 yaşındaki eski dünya bir numarası Nadal, doğduğu ve yaşadığı ada olan Llevant de Mallorca Marquis unvanını elinde tutacak. Bu unvan, torunlarına miras kalabilir.

Fransa Açık'ı 14 kez kazanarak rekor kıran Nadal, geçen ay Roland Garros'ta Centre Court'ta kalıcı bir iz bırakarak anıldı .