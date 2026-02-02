Carlos Alcaraz, 23 yaşına girmeden tenis tarihini yeniden tanımladı. Dünya 1 numarası, Avustralya Açık finalinde 10 kez şampiyon Novak Djokovic'i 3 saat 2 dakika sonunda 3-1 yenerek ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandı. Alcaraz, İspanyol efsane Rafael Nadal'ın 16 yıllık rekorunu kırarak, kariyer Grand Slam'ini tamamlayan en genç erkek oyuncu oldu.

HAYRANLARINI ÜZEN GÖRÜNTÜ

Şüphesiz Alcaraz'ın bu başarısının yanında çok daha fazla konuşulan bir hadise ortaya çıktı. 39 yaşındaki Rafael Nadal'ın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü gündeme oturdu. Profesyonel tenis kariyerini 2 yıl önce tamamlayan Nadal'ın son hali hayranlarını bir hayli üzdü. Saçları dökülen, cildi yaşlanan İspanyol efsanenin Avustralya Açık'ta çekilen fotoğrafları 'Gizlenen bir hastalığı mı var?' şüphesini uyandırdı.

Tenis dünyasının ikon isimlerinden biri olan, kariyerinde defalarca dünya bir numarası olarak lanse edilen Nadal'ın henüz 39 yaşında olmasına rağmen büründüğü fiziksel görüntü tartışmaları beraberinde getirdi.

2024'TE EMEKLİLİK KARARI

Rafael Nadal, tekrarlayan sakatlıkları nedeniyle Kasım 2024'te Davis Kupası'ndan sonra profesyonel tenisten emekli oldu. Nadal, son olarak 2026 Avustralya Açık'ta özel etkinliklerde kendisini gösterdi. Sporseverler Nadal'dan bir yaş büyük olan Ronaldo'nun fit görüntüsünü ve aktif spora hala devam ediyor olmasını kıyaslıyor.

Rafael Nadal Parera, İspanyol eski profesyonel tenis oyuncusu. Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından 209 hafta boyunca dünya bir numarası olarak listelendi ve yıl sonunu beş kez bir numara olarak tamamladı.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 31 Aralık 2023'te Brisbane'deki Brisbane Uluslararası tenis turnuvasında düzenlenen basın toplantısında bu şekilde görünüyordu.