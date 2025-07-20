90'lı yılların en popüler sanatçılarından biri olan ve akıllarımıza Amerika, Yalancı Şahidim ve Bana Sen Lazımsın gibi şarkıları ile kazınan Rafet El Roman önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Roman, kadın sanatçıların sahne kıyafetleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan, anarşist sanatçılar. Cesur ama bir yerde bu eleştirilere karşı yaptıkları protesto gibi geliyor. 'İstediğim gibi giyinirim' gibisinden bence" dedi.

Ünlü şarkıcı geçenlerde birlikte klip çektikleri kızı Su'nun kıyafetlerine karıştığını da söyledi:

"Kızımla en son klip çektik onun bile kıyafetlerine karıştım. O da kızdı bana. Ben de ona 'Benimle bir sahnede ya da klipte yer alıyorsan lütfen benim de kendime göre prensiplerim ve 30 yıldır saygınlığım var. Anlayış gösterirsen sevinirim' dedim. Sonunda benim dediğim oldu. Bu sefer babasını dinledi."