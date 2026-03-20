Daha önce iki kez evlenip boşanan Rafet El Roman, üçüncü kez evleniyor. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.
''BEN BAŞKASINA AİTİM''
Yanındaki ismin Aleyna İlhan olduğunu söyleyen Rafet El Roman, muhabirlerin “Sevgiliniz mi?” sorusuna sürpriz bir yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı, yüzüğünü göstererek “Ben başkasına aitim” dedi.
3 AY ÖNCE YÜZÜK TAKTI
3 ay önce nişanlandığını açıklayan Rafet El Roman, nişanlısının Azerbaycanlı olduğunu belirtti. Düğün tarihiyle ilgili ise henüz net bir karar almadıklarını söyledi.
Daha önce iki evlilik yapan sanatçı, “Evliliğe hiç karşı olmadım” diyerek üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazır olduğunu dile getirdi.