Daha önce iki kez evlenip boşanan Rafet El Roman, üçüncü kez evleniyor. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. 

''BEN BAŞKASINA AİTİM''

Yanındaki ismin Aleyna İlhan olduğunu söyleyen Rafet El Roman, muhabirlerin “Sevgiliniz mi?” sorusuna sürpriz bir yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, yüzüğünü göstererek “Ben başkasına aitim” dedi.

3 AY ÖNCE YÜZÜK TAKTI

3 ay önce nişanlandığını açıklayan Rafet El Roman, nişanlısının Azerbaycanlı olduğunu belirtti. Düğün tarihiyle ilgili ise henüz net bir karar almadıklarını söyledi.

Daha önce iki evlilik yapan sanatçı, “Evliliğe hiç karşı olmadım” diyerek üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Daha önce iki kez nikâh masasına oturan Rafet El Roman, bu kararla üçüncü kez evlenmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, ilk evliliğini 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop, ikinci evliliğini ise 2014-2016 yılları arasında Ceren Kaplakarslan ile yapmıştı.

Üç çocuk babası olan El Roman’ın, Tuğba Altıntop ile evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı bulunuyor. Sanatçının ayrıca 2010 yılında Yeşim Eryıldırım ile ilişkisinden Edvan adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

 