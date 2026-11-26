Derya Uluğ ve Asil Gök, 10 yıldır süren ilişkilerini görkemli bir düğünle evliliğe taşıdı. Gayrettepe'deki otelde düzenlenen geceye katılan isimler arasında şarkıcı Rafet El Roman da vardı. Ancak ünlü şarkıcının düğüne geliş nedeni herkesi şaşırttı. El Roman, yanlışlıkla düğüne geldiğini söyleyerek karşılaştığı muhabirlerle sohbet etti.

DÜĞÜNE YANLIŞLIKLA GELDİ

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Derya Uluğ ve müzisyen sevgilisi Asil Gök, 10 yıllık ilişkilerini Gayrettepe'deki bir otelde düzenlenen düğünle resmiyete taşıdı.

Düğünde gazetecilerle karşılaşan Rafet El Roman, geceye gelişinin planlı olmadığını belirterek şaşkınlık yarattı. Ünlü şarkıcı, yanlışlıkla düğünde olduğunu fark edince durumu esprili bir dille anlattı.

El Roman, "Önemli bir görüşmemiz vardı. Sizden öğrendim ki buradaymışım. Madem geldik, röportaj da vereyim" sözleriyle muhabirlere takıldı.