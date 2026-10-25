Özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Rafet El Roman, ocak ayında nişanlandığını duyurmuştu. Nişan yüzüğünü gazetecilere de gösteren 58 yaşındaki şarkıcının, evlilik hazırlığı yaptığı kişinin kimliği belli oldu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TANIŞTILAR

Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre Rafet El Roman, 32 yaşındaki Azerbaycanlı hemşire Rahime Haciyeva ile birlikte. Çiftin 2020 yılında, pandemi döneminde tanıştığı öğrenildi. Nişanlısıyla fotoğrafı da ortaya çıkan şarkıcı, üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

İKİ EVLİLİK YAPTI, ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Rafet El Roman, ilk evliliğini 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop ile yaptı. Bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kızı dünyaya geldi.

Şarkıcı, 2014-2016 yılları arasında ise Ceren Kaplakarslan ile evli kaldı. El Roman’ın 2010 yılında Yeşim Eryıldırım’dan Edvan adını verdiği bir oğlu da bulunuyor.