Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının ardından ana rafinerilerinde ciddi hasar oluşan Rusya, iç piyasada patlak veren benzin sıkıntısını gidermek amacıyla dış alıma yöneldi.

Saldırıların yerel işleme kapasitesini yaklaşık yüzde 40 oranında düşürmesi, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri konumundaki Rusya'yı yurt dışından akaryakıt tedarik etmeye zorladı.

Veri analitik şirketi Kpler'in verilerine göre, Hindistan'daki Vadinar rafinerisinden çıkan ve 42 bin ton benzin taşıyan bir tanker pazar günü Rusya'nın kuzeyindeki Beloye More petrol terminaline ulaşacak.

İlk olarak 18 Haziran'da Vadinar'da Agni isimli gemiye yüklenen akaryakıt, 6 Temmuz'da Mısır'ın Akdeniz kıyılarındaki Damietta Light açıklarında Garnet adlı tankere aktarıldı.

Tanker, 22 Temmuz itibarıyla Norveç kıyısı boyunca kuzeye doğru seyrini sürdürdü.

Vadinar rafinerisinin yüzde 49 hissesine Rus devlet kontrolündeki Rosneft sahip bulunurken, tesisin işletmecisi Nayara Energy Rus şirketlerine benzin satmadıklarını bildirdi.

RUSYA ZOR DURUMDA

Buna karşın Reuters haber ajansı temmuz başında Hindistan'dan Rusya'ya en az 60 bin ton benzin gönderildiğini aktardı.

Ukrayna'nın saldırıları sonrası patlak veren kriz, Financial Times tahminlerine göre yaklaşık 50 milyon Rus vatandaşını etkileyerek Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana görülen en ağır yakıt sıkıntısı olarak değerlendiriliyor.

Ülke genelindeki birçok bölgede kişi başına benzin satışına kısıtlama getirilirken, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Moskova yönetimi haziran ayı sonlarında ithalat planını duyururken, enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 8 Temmuz'da petrol ürünleri alımlarının başladığını doğruladı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin ise katıldığı ekonomik değerlendirme toplantısında yaşanan zorlukların "geçici" olduğunu ve genel ekonomik dinamikleri değiştirmeyeceğini savundu.

PUTİN KÜÇÜK ORTAĞA MUHTAÇ KALDI

Rusya, Hindistan'ın yanı sıra Rus ham petrolünü işleyen Belarus'tan yaptığı ithalatı da önemli ölçüde artırdı.

Price Benchmark Centre verilerine göre Belarus, haziran ayında Rusya'ya 184 bin ton benzin satarak sevkiyatını bir önceki yıla göre 184 katına çıkardı.

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü uzmanı Janis Kluge, ithalatın yanı sıra kalite standartlarının düşürülmesi ve lojistik düzenlemeler sayesinde Moskova ve St. Petersburg gibi merkezlerde krizin hafiflediğini belirtti.

Buna karşın Astrahan, Lipetsk ve Voronej gibi kentlerde uzun araç kuyruklarının devam ettiği, Ulyanovsk bölgesinde ise yakıtın öncelikli alanlara kaydırılması nedeniyle durumun daha da ağırlaştığı kaydedildi.