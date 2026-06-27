Almanya merkezli tüketici dergisi Öko-Test, ülke genelinde satışa sunulan 56 farklı orta gazlı (medium) maden suyunu laboratuvar ortamında inceledi. Yapılan analizler sonucunda test edilen ürünlerin 40'ı "çok iyi" derecesi alırken, bir ürün ise kriterleri karşılayamayarak "yetersiz" olarak sınıflandırıldı.

YouGov verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 21'inin günlük su ihtiyacını karşılamak için öncelikli olarak tercih ettiği orta gazlı maden sularına yönelik bu incelemede, içerik kalitesi ve ambalaj tercihleri ön plana çıktı.

ARSEN SEVİYESİ BU ÜRÜNÜN PUANINI DÜŞÜRDÜ

Artı49'da yer alan habere göre, yapılan testlerde en düşük notu alan ürün Bad Harzburger Medium oldu. Ürünün "yetersiz" olarak değerlendirilmesinin gerekçesi, içeriğinde tespit edilen arsen elementi olarak açıklandı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), inorganik arsenin düşük dozlarda bile uzun vadede belirli organlarda tümör riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Analiz raporunda, üründeki arsen seviyesinin ani bir sağlık riski oluşturmadığı ancak Mineral ve Sofra Suyu Yönetmeliği'nde belirlenen yasal üst sınırın yarısını aşması nedeniyle ürün puanının iki kademe düşürüldüğü belirtildi.

PESTİSİT KALINTILARI TESPİT EDİLDİ

İnceleme kapsamında, toplam 12 farklı maden suyu markasında doğal saflık standartlarıyla uyuşmayan kalıntılara rastlandı. Bu maddeler arasında PFAS bileşikleri, pestisit (tarım ilacı) parçalanma ürünleri ve yapay tatlandırıcı kalıntıları yer aldı.

Trifloroasetik asit (TFA):

Test edilen maden sularının yaklaşık üçte ikisinde, PFAS grubuna ait bir kimyasal olan trifloroasetik asit tespit edildi. Bazı markalardaki TFA miktarının, Avrupa Birliği'nin içme suları için ocak ayı itibarıyla yürürlüğe koyduğu yasal sınır değerleri aştığı belirlendi.

Yasal mevzuat farkı:

Mevcut yasal düzenlemelerde maden suları için PFAS sınır değeri bulunmadığından, Öko-Test değerlendirmelerinde içme suyu standartlarını referans aldı. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) Risk Değerlendirme Komitesi, TFA maddesini üreme sağlığı açısından riskli bileşenler arasında sınıflandırıyor.

Analizlerde ortaya çıkan pestisit metabolitleri ile tatlandırıcı kalıntılarının, yeraltı sularına tarımsal faaliyetler ve insan kaynaklı atıklar yoluyla karıştığı ifade edildi.

ÇEVRESEL ETKİLERİ DE AÇIKLANDI

Araştırmada ürünlerin kimyasal içeriğinin yanı sıra ambalaj tercihleri de çevresel kriterler doğrultusunda incelendi. Çok kullanımlık cam veya PET şişelerin, tek kullanımlık PET şişelere kıyasla çevre üzerinde daha az olumsuz etki bıraktığı saptandı. Öko-Test raporunun sonuç bölümünde, tüketicilere yerel kaynaklardan elde edilen ürünleri seçmeleri ve çok kullanımlı ambalajları tercih etmeleri önerildi.